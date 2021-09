Ingrid Korosec will mehr Entlastung für pflegende Angehörige

Anlässlich des Tags der pflegenden Angehörigen, der am 13. September begangen wird, rechnet Korosec vor, wie viel "informelle Pflege" in Österreich geleistet wird: "Angehörige leisten mehr als 600 Millionen Stunden jährlich. Das entspricht 290.000 Vollzeitstellen, und das heißt auch, dass ohne pflegende Angehörige eine umfassende Betreuung in Österreich gar nicht möglich wäre."

Das jetzige System dränge Angehörige geradezu systematisch in die Pflege. Mit folgenschweren Konsequenzen.