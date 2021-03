Infektionen: Politik will regional reagieren

Offiziell wird erst am Montag darüber entschieden. Offiziell will man erst im Gespräch mit Experten und Landeshauptleuten festlegen, wie es bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie weitergeht.

Doch schon am Samstag bekräftigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober einmal mehr, was Experten wie die Virologin Dorothee von Laer im KURIER seit Tagen predigen: Die Corona-Zahlen sind einfach zu schlecht, um über irgendwelche Erleichterungen nachzudenken.

Am Samstag betrug die Zahl der Neu-Infektionen 3.344 Fälle und damit zum vierten Mal in Folge mehr als 3.000. Und in einer derartigen Situation, so sagte Anschober im ORF-Radio, könne es „sicher nicht um große Lockerungen“ gehen.

Der Minister verwies darauf, dass die britische Mutationsvariante nicht nur ansteckender sei, sondern zudem schwerere Erkrankungsverläufe verursache – die Zahl der belegten Intensivbetten bewegt sich wieder im problematischen Bereich.