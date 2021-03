7-Tages-Inzidenz im Vergleich: Welche Bezirke über der 400er-Marke liegen

Zwei Wochen erst ist er her, der letzte "Öffnungsgipfel" der Bundesregierung.

Ob die damals in Aussicht gestellten Schanigarten-Öffnungen tatsächlich halten, wird sich nun kommenden Montag weisen. Dann wollen sich Bundesregierung und Landeshauptleute abermals treffen, um weitere Schritte zu diskutieren. Dass es zu weiteren Öffnungsschritten kommt, gilt angesichts einer 7-Tages-Inzidenz von 225 als unwahrscheinlich. "Wir haben derzeit sicher keine Phase, wo es (...) um eine Phase der großen Lockerungen geht", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober schon am Samstag - mehr dazu hier.

In den vergangenen Wochen sind dafür wieder vermehrt strenge regionale Maßnahmen in den Fokus gerückt. In Tirol und oder wie aktuell mit Wiener Neustadt in Niederösterreich wurden mehrere Gemeinden abgeriegelt. Wer das Gemeindegebiet verlassen wollte, musste einen negativen Antigen-Test vorweisen.

Als Grenze hat gilt hier der 7-Tages-Inzident von 400. Und diesen Wert überspringen aktuell eine ganze Reihe von Gemeinden - siehe Grafik: