Zu Besuch in Indien: Wie die Atommacht auf Russlands Vormarsch reagiert

Am Höhepunkt der Pandemie war die Lage desaströs, das Gesundheitssystem ist schlecht, es gab kaum Sauerstoff. Jetzt glaubt man in Indien, die Pandemie so gut wie überstanden zu haben. In Delhi gibt es pro Tag nur 200 Neuinfektionen, getestet wird allerdings kaum. Um den Tourismus anzukurbeln wurden Gratis-Visa ausgestellt, ab 27. März können wieder alle Airlines nach Indien fliegen.

Die beliebtesten Ziele liegen im Süden, definitiv nicht in Delhi. Dort ist man am stärksten von der Umweltverschmutzung betroffen, vor allem wegen der Automassen, die sich hupend durch die Straßen kämpfen. Und wegen der Erntereste, die im Umfeld verbrannt werden. Ohne Indien hat der Kampf gegen den Klimawandel kaum Chancen.

Am Rande von Delhi gibt es Flüsse, in denen kein Fisch mehr lebt. Die Stadt selbst hat riesige Grünzonen. Zum Beispiel jenen Park, in dem das Denkmal für den 1948 ermordeten Mahatma Gandhi steht: Ein schwarzer Marmorblock an der Stelle, wo sein Leichnam eingeäschert wurde. Sobotka legte dort einen Kranz nieder und schrieb ins Gästebuch: „Sein Einsatz für den Frieden, gelebt durch seine persönliche Überzeugung, gibt Beispiel auch für uns – in einer Zeit, in der das mehr als notwendig erscheint, wenn wir an den Krieg nahe unserer Heimat in der Ukraine denken.“

