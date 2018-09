In Salzburg will die EU einig sein – und streitet doch

Ähnlich sieht das die populistische Regierung in Rom. Fremde Soldaten seien nicht nötig – vielmehr dagegen eine systematische Verteilung ankommender Bootsflüchtlinge. Denn nur mit Grenzschutz allein sieht man in Italien, wo neben Spanien und Griechenland am meisten illegale Migranten ankommen, die Migrationskrise längst nicht gelöst. Zusammen mit der Regierung in Paris arbeitet Italien derzeit an einem Konzept, wo in Europa Schiffe mit Migranten an Bord künftig anlanden könnten. „In verschiedenen Ländern“, fordert Italien. „Nur im nächsten sicheren Hafen“, sagt hingegen Frankreich. Das aber würde in den meisten Fällen bedeuten: Italien oder Malta.

Inmitten aller Zwistigkeiten über Grenzschützer, sichere Häfen und Verteilung von Flüchtlingen mimte EU-Ratspräsident Donald Tusk als Veranstalter des Gipfels einmal mehr den Zeremonienmeister. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen müssten endlich aufhören, forderte er und pochte auf erste erzielte Erfolge: „Die Neuankünfte von zwei Millionen im Jahr 2015 sind heuer auf weniger als 100.000 gesunken. Das ist weniger als in den Jahren vor der Krise“, beharrte er.