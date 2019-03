Immer weniger Beschwerden - das Bundesheer wird zivilisierter

Und wie jedes Jahr enthält dieser Bericht auch diesmal wieder Auszüge von all jenen Ausfällen und Unzulänglichkeiten, die Berufssoldaten und Grundwehrdiener in Kasernen mitunter über sich ergehen lassen müssen – und im Idealfall beanstanden.

Was lässt sich also sagen? Der Umgangston, so befundet etwa der amtsführende Kommissionschef Reinhard Bösch ( FPÖ), ist in den vergangenen Jahren offenbar deutlich besser geworden. „Unangebrachte Ausdrucksweisen“ kommen zwar heute noch vor, und auch diesmal haben Soldaten Vorgesetzte gemeldet, die sie „Wichser“ oder „Hurensöhne“ schimpften. Doch insgesamt hat sich der Ton gebessert, heißt es in der Kommission unisono.

Fehlende Hygiene

Weitaus mehr Raum nehmen in dem Beschwerde-Bericht die Mängel in Unterkünften ein. So wird der Fall einer Kaserne erwähnt, in dem die Sanitäranlagen „in Bezug auf Hygiene und Funktionalität“ auf „keinem zeitgemäßen Standard“ waren.

Im konkreten Fall heißt das: Für 230 Mann gab es 22 Duschen, Wasserdruck und Warmwasser waren kaum vorhanden, dafür gab es am WC jede Menge Odeur – und zwar dergestalt, dass man sich als Soldat der Toilette vorzugsweise nur noch mit Gasmaske nähern wollte.