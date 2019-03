Zu dick, schlechte Haltung, psychisch labil: Ein Heer an Untauglichen

Anders gesagt: In einem Land mit hohem Lebensstandard und einer tadellosen medizinischen Versorgung sollte der durchschnittliche 18-Jährige eher gesünder und nicht kränker sein als frühere Generationen. Dem nicht genug, sind es bisweilen gleich mehrere Einschränkungen, die die Untauglichkeit bedingen – und auch das ist neu.

So haben Haltungsschäden und Stoffwechselerkrankungen in den vergangenen Jahren auffallend zugenommen; in manchen Bereichen um bis zu 20 Prozent.

„Wir sehen mehr Übergewichtige, was etwa auf fehlende Bewegung und hyperkalorische Ernährung zurückzuführen ist“, sagt Sperandio. Diese „Couch-Potatoes“ hätten auch mental öfter Schwierigkeiten. „Unter dem Übergewicht leidet die Psyche, man ist weniger belastbar und stressresistent.“