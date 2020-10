Image der Lehre soll weiter aufgewertet werden

Einiges sei laut Wirtschaftsministerin zu diesem Zwecke bereits passiert. So müsse nun jeder Lehrberuf alle fünf Jahre überarbeitet werden, es seien neue Lehrberufe - vor allem im digitalen Bereich - geschaffen und alte neu definiert worden. Auch eine sprachliche Aufwertung der Lehre habe stattgefunden. So wurde etwa aus dem Begriff "Lehrlingsentschädigung" "Lehrlingseinkommen".

Auch die Lehre nach der Matural soll sich in Zukunft noch stärker als normaler Berufsweg etablieren.

Die Initiative Zukunft Lehre Österreich (z.l.ö.) startet nun ein neues Projekt zur Aufwertung der Lehre: Aus den tausenden Gesichtern von Role Models will sie sogenante „Lehrlingsbotschafter“ rekrutieren und diese in Schulen, Vereine und Organisationen schicken. „Wir wollen die Lehre zur attraktivsten Ausbildung in Österreich machen. Wie die aktuellen Zahlen belegen, liegt da noch einiges an Überzeugungsarbeit vor uns. Lehrlingsbotschafter sollen all jene Menschen sein, die einen gemeinsamen Nenner haben: Ihr Karriereweg hat mit einer Lehre begonnen und sie sagen mit breiter Brust: Jawohl, ich bin stolz darauf“, betonte Initiator Werner Steinecker.