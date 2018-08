Illegale Hausdurchsuchung beim BVT: Live-Pressekonferenz der Opposition

Peter Pilz (Liste Pilz) gestand Moser zu, dass dieser nicht der Hauptverdächtige in der Causa sei. Moser habe vorher nicht von der Durchsuchung gewusst. Aber er habe in den Tagen und Monaten danach ein fragwürdiges Bild abgegeben und werde deshalb im U-Ausschuss auch untersucht. "Das Entscheidende" sei aber Innenminister Kickl. Man werde wegen Amtsmissbrauch untersuchen. Pilz kündigte auch eine weitere Pressekonferenz für den späteren Tagesverlauf an, bei dem er detailliertere Vorwürfe erheben will.

Jan Krainer ( SPÖ) fragte: "Wer kann die politische Verantwortung tragen?" Er schloss, dass es nur das Regierungsmitglied sein könne, das vorher davon gewusst habe und das könne nur der Innenminister sein. Dieser sei der "Drahtzieher" der Hausdurchsuchung.

Stephanie Krisper (Neos) stellte fest, dass Kickl in ihren Augen die Gefahr für den Rechtsstaat verkörpert.