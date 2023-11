IHS-Forschungsprojekt: "Es bräuchte ein 'MeToo' in der Reinigungsbranche"

Ein Forschungsprojekt des Instituts für Höhere Studien (IHS) stellt der Reinigungsbranche in Österreich kein gutes Zeugnis aus. Die überwiegend weiblichen Reinigungskräfte seien auf Plattformen wie Haushaltshilfe24 und Betreut.at regelmäßig mit sexueller Belästigung und Übergriffen konfrontiert, auch Lohndumping stünde auf der Tagesordnung, sagte Projektleiterin und IHS-Senior-Researcher Laura Wiesböck am Mittwoch. "Es bräuchte ein 'MeToo' in der Reinigungsbranche."

➤ Mehr lesen: Gleichbehandlung in Österreich: #MeToo und seine Folgen

Das IHS hat deshalb eine neue Website (gigclean.net) gelauncht, auf der sich Haushaltsreinigungskräfte in 16 Sprachen über arbeitsrechtliche Fragen sowie Möglichkeiten bei Belästigung oder Bedrohung informieren können. Schätzungen zufolge hat jeder siebente Haushalt in Österreich eine Reinigungskraft, 97 Prozent davon arbeiten schwarz. "Ein überdurchschnittlich hoher Anteil betrifft Frauen mit Migrationshintergrund", sagte Wiesböck bei einem Online-Pressegespräch.