IHS-Chef Kocher: Papamonat wäre leicht finanzierbar

Letzte Woche ließ Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) mit einem kommenden Rechtsanspruch für den Papamonat in der ORF-Pressestunde aufhorchen. Ganz so fix, wie dargestellt, war es dann doch nicht. Die ÖVP ist dagegen. Das Thema bewegte in der vergangenen Woche.

In der aktuellen Pressestunde versuchte Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien, den Papamonat aus Sicht der Unternehmen zu betrachten und überraschte. Kocher stellte klar, dass ein Papamonat wohl "kein großer Faktor für die Unternehmen“ und "sicher leistbar" wäre.