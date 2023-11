"Ihr raubt uns aus": Wütender Mindestpensionist unterbrach Parlamentssitzung

Eine Sitzung des Nationalrates wurde am Dienstag von einem wütenden Besucher unterbrochen. Mit den Worten „Do hobst mei letztes Hemd – Mehr hob I als Mindestpensionist nach einem Supermarktbesuch nimma“ machte ein Mann auf der Besuchertribüne auf sich aufmerksam, als ÖVP-Klubchef August Wöginger gerade als Redner in der Budgetdebatte am Wort war.

