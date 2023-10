Neos-Abgeordneter Loacker wird nicht mehr für Natioanlrat kandidieren

Er nannte dabei all die Erfolge, die er mit den Neos erreichte. "Unglaublich viel mehr ist in diesen zehn Jahren passiert – vieles davon war gut. Und doch naht die Zeit für Neues. Ich werde daher 2024 nicht mehr für den Nationalrat kandidieren", so Loacker. Man sei damals mit dem Motto "Freiheit leben statt Sesselkleben" in den Wahlkampf gegangen.