Identitären-Foto: Strache attackiert Van der Bellen auf Facebook

Der Grund, warum sich Strache genau jetzt über dieses Foto empört zeigt, überrascht nach den Entwicklungen der vergangenen Tage kaum.

Vorgeschichte: Streit mit Fußi

Wie der KURIER berichtete, hat Strache den Polit-Berater Rudolf Fußi geklagt, nachdem dieser im August ein Foto von einem Treffen von Strache und Mitgliedern der rechtsextremen Identitären-Bewegung in einem Lokal veröffentlicht hatte. Dieses Foto hatte der Vizekanzler zunächst als Fälschung bezeichnet, auch in der Verhandlung am Donnerstag zuerst noch erklärt, nie in dem gezeigten Lokal gewesen zu sein.

Im weiteren Verlauf der Verhandlung revidierte der Vizekanzler seine Aussage. Sehr wohl sei er in besagtem Lokal gewesen, räumte er ein. Nach Vorlage weiterer Fotos der Veranstaltung, die ihn gemeinsam mit Vertretern der Identitären zeigten, zog er auch den Vorwurf der Foto-Fälschung zurück.