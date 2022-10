Bierpartei-Chef Wlazny: „Ich habe keinen Bock, mit den Grünen zu sprechen“

... mögliche Anfragen anderer Parteien, dass er in Zukunft für sie kandidiert. Nach der Bundespräsidentenwahl tauchten sofort Spekulationen auf, dass Dominik Wlazny zu anderen Parteien überwechseln könnte. Von Politbeobachtern wurden an erster Stelle die Grünen genannt. Der Wiener hat allerdings kein Interesse, künftig für andere Parteien zu kandidieren. Schon gar nicht für die Grünen. Wlazny: „Glauben Sie wirklich, ich habe Bock darauf, mit den Grünen überhaupt ins Gespräch zu treten?“ Der Ärger des Chefs der Bierpartei richtet sich dabei gegen einen Werbe-Bierdeckel der Grünen, wo verkündet wurde, dass alle, die ihn wählen, danach mit dem FPÖler Walter Rosenkranz aufwachen würden. Er sei aber auch nicht bereit, bei anderen Parteien anzudocken. Wlazny: „Ich kann diese Fragen ein für alle Mal, auch für zukünftige Interviews, abwürgen. Ich docke garantiert nirgendwo an. Ich habe mein eigenes politisches Projekt und ich bin sehr froh darüber. dass ich das habe.“