Ibiza-Video: Kurz bleibt bei Vorwurf gegen Lansky, glaubt aber nicht an Klage

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz sieht die angekündigte Klage gegen ihn durch den Rechtsanwalt Gabriel Lansky vom Tisch.

Kurz hatte dessen Kanzlei in Zusammenhang mit dem „Ibiza-Video“ gebracht. Es gehe um einen ehemaligen Konzipienten, der vermeintlicher Drahtzieher der Aktion gewesen sein soll, sagte Kurz abermals am Montag in einer Pressekonferenz.

Kurz habe Lansky nun dahin gehend informiert. „Ich gehe davon aus, dass er nicht klagen wird."

Wiederholte Vorwürfe

Kurz hatte schon mehrmals versucht, dem "Umfeld der SPÖ" die Verantwortung für das Zustandekommen des Videos zuzuschreiben. Am vergangenen Mittwoch hat er im Puls4-Talk konkret Lanskys Kanzlei genannt.

"Der Rechtsanwalt der dieses Video organisiert hat, war anscheinend für die ÖBB schon einmal tätig in der Zeit von Christian Kern, die Rechtsanwaltskanzlei, die es angeblich verkauft hat, die Kanzlei Lansky, ist eine sehr SPÖ-nahe Kanzlei", sagte Kurz in dem Interview.

Am Samstag wiederholte er die Vorwürfe im Ö1-"Journal zu Gast" und auch am Montag blieb er auf Nachfrage von Journalisten dabei. „Ich glaube, es macht Sinn, sich diesen Rechtsanwalt genau anzuschauen“, meinte der ÖVP-Chef auch diesmal.

Belege dafür, dass die Kanzlei versucht habe, das Video zu verkaufen, nannte der ÖVP-Chef aber nicht.