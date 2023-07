Ibiza-Video: Freispruch für Kabarettist Scheuba aufgehoben

Im Rechtsstreit zwischen Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer und dem Kabarettisten Florian Scheuba geht es in die zweite Runde. Scheuba hatte im Zusammenhang mit den Ermittlungen um das Ibiza-Video in einer Standard-Kolumne Holzer - seinerzeit Leiter der "Soko Tape" - Untätigkeit vorgeworfen, woraufhin ihn dieser wegen übler Nachrede klagte. Scheuba wurde im Juni 2022 freigesprochen, Holzer hatte jedoch mit einem dagegen eingebrachten Rechtsmittel Erfolg.

Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) gab Holzers Berufung Folge, hob das angefochtene Urteil zur Gänze auf und verwies die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zurück an das Erstgericht, das Wiener Landesgericht für Strafsachen. Dafür gibt es auch schon einen Termin. Die Medienrechtssache wird am 29. August ein zweites Mal verhandelt, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag auf APA-Anfrage mit.

