Vier Jahre Ibiza: Die Folgen für Österreich

Vier Jahre ist es bereits her, dass das berühmte "Ibiza-Video" an die Öffentlichkeit geraten ist. Seit dem 17. Mai 2019 ist vieles passiert: Rücktritte, Neuwahl, Untersuchungsausschüsse, Hausdurchsuchungen, Gerichtsprozesse etc. Kurzum: Das Video hat dafür gesorgt, dass zahlreiche politischen Skandale ans Licht gekommen sind. In der heutigen daily Podcast Folge fassen Elisabeth Hofer, KURIER Innenpolitik-Redakteurin, und Moderatorin Caroline Bartos die wichtigsten Ereignisse rund um das Video und dessen Entstehung zusammen und sprechen darüber, welche Folgen für Österreich diese Affäre hatte.