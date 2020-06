Ibiza-U-Ausschuss: "Popcorn oder das Speibsackerl?"

"Geht um die Moral"

Was erwarten die im Parlament vertretenen Parteien von dem U-Ausschuss? Sie äußerten sich vor Klenk.

Nina Tomaselli von den Grünen sagte, "wir sind bei einer Zwischenstation. Eine Reise hat begonnen in den finstersten Ecken". In diese Ecken wollen die Grünen Licht bringen. "Waren das entsetzliche Behauptungen oder Tatsachen", fragte Tomaselli sich selbst. Wenn letzteres der Fall ist, so hätten wir in Österreich ein "Problem". Die Fragestellung laute zudem: "Können sich Reiche Gesetze kaufen."