Ibiza-Ausschuss: "Die Wucht des Peter Pilz fehlt noch“

Wolfgang Gerstl (ÖVP): "Der Aufpasser"

Die Rolle des ÖVP-Fraktionsführers ist eindeutig: „Alles wegdrücken, was die ÖVP politisch unangenehm beschäftigen könnte“, so Thomas Hofer. Wenn der Politikberater Gerstl in Aktion sieht, dann hat er ein Déjà-vu: Gerstl erinnert an den Ex-ÖVP-Angeordneten „Werner Amon, wenn dieser auch geübter in der Rolle war“. Amon war zuletzt ÖVP-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss und beim Korruptions-U-Ausschuss.

Allerdings übertreibt es Gerstl mit seinen Einschreitungsversuchen. Auch bei Pressekonferenzen will Gerstl Fragen an ÖVP-Politiker nicht zulassen. So geschehen bei Karl Nehammer. In der Pressekonferenz nach dem U-Ausschuss wurde der Innenminister zu einem anderen Thema als Ibiza gefragt. Gerstl wollte diese Frage abwürgen. Das geht gar nicht.