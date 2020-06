Defizit verdoppelt sich, Schulden explodieren

Das eine oder andere auf ihrer To-Do-Liste kann die Regierung nach 100 Tagen schon abhaken: So wurde bereits das Steuerpaket beschlossen und eine Entscheidung zur Abwicklung der staatlichen Problembank Hypo Alpe Adria getroffen. Weitere Vorhaben wie das Arbeitsmarktpaket oder die Erhöhung der Familienbeihilfe wurden auf den Weg gebracht.

Bereits in Kraft ist das Steuerpaket, mit dem die Regierung das strukturelle Nulldefizit 2016 sichern will. Die höheren Belastungen treffen Unternehmer, Autofahrer, Raucher und Sekttrinker. Auch ein gesetzliches Budgetprovisorium, das im Wesentlichen die Budgetzahlen des Vorjahres fortschreibt, hat der Nationalrat abgesegnet.

Auf die erste Budgetrede von Finanzminister Michael Spindelegger ( ÖVP) muss man noch ein bisschen warten, die wird er Ende April halten. Diese wird wohl von der Hypo überschattet sein, immerhin steigt das Maastricht-Defizit alleine wegen der Hypo heuer um bis zu 1,2 Prozentpunkte. Wie es mit der staatlichen Problembank weiter geht, hat die Regierung aber schon entschieden: Die SEE-Töchter sollen so rasch wie möglich verkauft werden, der Rest der Hypo soll in eine deregulierte, privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaft überführt und wertmaximierend in Einzelteilen abgewickelt werden.

Im Nationalrat wurde jedenfalls in den ersten Monaten der neuen Regierung ein bunter Strauß an Gesetzen beschlossen. Nur einen Tag nach der Angelobung besiegelte der Nationalrat - letztlich ohne Zustimmung der Gewerkschaft - das noch unter der vorigen Regierung verhandelte neue Lehrerdienstrecht, das für künftige Pädagogen eine flachere Einkommenskurve und für viele Lehrer eine höhere Lehrverpflichtung bringt. Im Hochschulbereich erledigt hat die Regierung bereits die Linzer Medizin-Fakultät sowie das Promotionsrecht an der Universität für Weiterbildung Krems.

Rechtzeitig vor der EU-Wahl im Mai wurde außerdem die Vorzugsstimmen-Hürde gesenkt: Statt sieben Prozent der Parteistimmen sind nur noch fünf Prozent notwendig, um auf der Liste nach vorne zu rücken. Abgesegnet wurde auch die Gehaltserhöhung für die Beamten für 2014, ebenfalls im Nationalrat beschlossen wurde eine Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes. In Reaktion auf Entscheide des Verwaltungsgerichtshofes wurde außerdem klargestellt, dass Lokalgästen das kurze Durchqueren eines Raucherraums am Weg zur Toilette zumutbar ist.

Im militärischen Bereich wurde entschieden, dass Österreich bis zu 130 zusätzliche Soldaten zur NATO-geführten KFOR-Truppe in den Kosovo sowie rund 100 Soldaten zusätzlich nach Bosnien entsendet. Abgehakt ist auch die Beteiligung an der von der EU geführten Militärmission in der Zentralafrikanischen Republik mit bis zu neun Angehörigen des Bundesheeres als Stabsmitglieder, die der Hauptausschuss genehmigt hat.

In Kraft getreten ist außerdem schon der Kriterien-Katalog für sogenannte Promi-Einbürgerungen, mit dem die Verleihung der Staatsbürgerschaft wegen außerordentlicher Leistungen nachvollziehbarer werden soll.

Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP) hat indes bereits den versprochenen Weisenrat zum Weisungsrecht, der in Fällen der Befangenheit des Ministers in die Entscheidung einbezogen wird, eingerichtet. Auch die Expertengruppe zur Reform des Weisungsrechts gegenüber den Staatsanwälten ist schon zusammengetroffen.