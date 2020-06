Spindelegger bittet Gläubiger zur Kassa

Das Fachwissen der nationalen Experten aus der Taskforce reicht offenbar nicht aus, um das Hypo-Schlamassel zu lösen. Finanzminister Michael Spindelegger verkündete, dass er internationale Experten hinzuziehen möchte. Derzeit arbeiten Taskforce und Statistik die Details der Hypo-Bad-Bank aus, die Regierung will bis Ende März eine Entscheidung treffen. Diesen Entscheidungsprozess sollen nun internationale Wirtschafts- und Rechtsberater begleiten“, sagte Spindelegger.

Er will vor allem die Gläubiger per Schuldenschnitt („Hair Cut“) zur Kassa bitten. Die neuen Experten sollen klären, wie man so einen Schuldennachlass schafft, ohne dass die Ratingagenturen darin eine Art Staatsbankrott („default“) sehen, heißt es im Ministerium. Man will also wissen, wie man die Gläubiger, aber auch Bayern und Kärnten mitzahlen lassen kann, ohne dass dafür die Republik an den Pranger der Finanzmärkte gestellt wird.

Notenbank–Chef Ewald Nowotny sagte, er habe wegen der Unruhe an den Märkten nach Spindeleggers Aussagen sofort mit ihm Kontakt aufgenommen. Der Finanzminister habe ihm zugesichert, dass der Schuldenschnitt nicht als Ankündigung zu verstehen ist. Beobachter mutmaßen daher, dass es sich bei Spindeleggers Schritt vor allem um eine Drohgebärde gegenüber Bayern handelt.