Hypo darf höchstens noch 2,2 Milliarden kosten

Balkan

Hoffnungen setztPicker auf einen erfolgreichen Verkauf der Tochterbanken am. "Wir haben die Institute ausgeputzt. Der Anteil fauler Kredite beträgt nur noch zehn bis zwölf Prozent", sagt er. Es gebe eine Reihe von Interessenten, bis Jahresende könnte es zum einem Abschluss kommen. Zumindest 500 Millionen sollte diese Transaktion in die Kassen spülen.

Auch die Gründung der Abbaueinheit im September sollte einiges Geld bringen. Solange die Hypo eine Bank ist, muss sie Milliarden vorhalten, um die Regeln der Finanzaufsicht zu erfüllen. Als Abbaueinheit braucht sie das nicht. Damit wird also Liquidität frei. Die gut 17 Milliarden Euro an Geschäftsvolumen, die die Hypo in die Abbaueinheit verschieben will, sollten dank der freien Liquidität bald schrumpfen – und so auch Österreichs Staatsschulden.