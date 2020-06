Hypo-Bad-Bank: Konkurs auf Raten

Die schwere Wirtschaftskrise am Balkan und massenweise Ausfälle von Schweizer-Franken-Krediten in Kroatien haben das Finanzloch bei der Kärntner Hypo um Milliarden ausgeweitet. Finanzminister Schelling hat daher die Reißleine gezogen. Die Heta, wie die Hypo-Abbaueinheit heißt, wird abgewickelt. Alle, die Anleihen der ehemaligen Kärntner Bank besitzen, müssen um die Rückzahlung ihres Kapitals bangen. Der KURIER erklärt, warum der Zahlungsstopp notwendig war, und wer davon betroffen ist:

Warum hat die Finanzmarktaufsicht den Rückzahlungsstopp erlassen?

Die aktuelle Marktbewertung der Kredite und Vermögens teile der Heta ergab einen zusätzlichen Abwertungsbedarf von 7,6 Mrd. Euro. Dieses Geld hätte die Republik in die Ex-Bank stecken müssen, damit sie nicht sofort pleite geht. Um das zu verhindern, wurde die Heta auf "Abwicklung" gestellt und bis Mai 2016 ein Auszahlungsverbot verhängt. Dies trifft alle Anleihegläubiger.

Wer sind die Gläubiger?

10,7 Mrd. Euro Anleihen mit Kärntner Landeshaftung stehen offen. Dazu kommen 1,2 Mrd. an Pfandbriefen, die die Heta der Pfandbriefstelle der Landeshypos schuldet. Die Gläubiger sind heimische Versicherungen und Banken – wie etwa die Vienna Insurance, die 50 Mio. dieser Ex-Hypo-Anleihen hat, die UNIQA mit 5 Mio. oder die Hypo Niederösterreich mit 225 Mio. Euro sowie viele internationale Versicherungen, Finanzinstitute und Fonds (u.a. deutsche Universal Investment, Pimco Funds Global, DWS, Kepler Fonds) Sie alle bekommen vorläufig keine Zinsen auf ihre Anleihen. Raiffeisen und Erste haben keine Heta-Anleihen mehr.

Müssen die Gläubiger um ihr Geld fürchten?

Drei Milliarden Euro an Anleihen werden bis Mai 2016 fällig. Die Inhaber dieser Papiere bekommen bis dahin kein Geld zurück. Was dann passiert, ist offen. Die Republik denkt jedenfalls daran, einen Teil des Anleihekapitals zur Verlustabdeckung der Hypo zu verwenden. Die Gläubiger müssten sich dann beim Land Kärnten schadlos halten.

Was passiert mit den Landeshypos?

Die Landeshypos von Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark haften gemeinsam für die 1,2 Milliarden Euro Pfandbriefe, die die Heta über die Pfandbriefstelle begeben hat. Die Hypos schmieden derzeit an einem Notfallsplan für die Pfandbriefstelle.

Betrifft der Zahlungsstopp auch Privatanleger?

Das ist durchaus möglich: Die Anleihen der Ex-Hypo könnten in Investmentfonds liegen und in Lebensversicherungen. Ein Ausfall dieser Papiere hätte negative Auswirkung auf die Renditen der Fonds und Versicherungsprodukte. Einige begüterte Privatanleger haben Hypo-Anleihen auch direkt gekauft und in ihren Depots.

Ist auch die Ex-Hypo-Eigentümerin Bayerische Landesbank betroffen?

Die strittigen 1,5 Milliarden Euro an Krediten der Bayern an die Ex-Hypo, um deren Rückzahlung die beiden Banken vor Gericht streiten, werden vorläufig jedenfalls auch nicht getilgt. Die Bayern bangen schon um 800 Millionen Euro an Anleihen, deren Rückzahlung Österreich schon im Vorjahr gestoppt hat.

Wirkt sich der Rückzahlungsstopp negativ auf die Anleihekurse aus?

Die Kurse der Hypo-Anleihen, die heuer, 2016 und 2017 fällig werden, sind am Montag abgestürzt. Anleihen anderer Banken waren davon großteils unberührt. Ratingagenturen prüfen noch, ob der Zahlungsstopp die Bonität von Österreichs Bundesländern beeinflusst.

Wie viel wird die Hypo die Steuerzahler kosten?

5,5 Mrd. Euro hat der Staat schon in die Bank gepumpt. Ob noch etwas dazu kommt, ist offen. Das hängt da-von ab, ob es gelingt, die Gläubiger zur Kasse zu bitten, und wie hoch der Verlust am Ende wirklich ist.