Huber aus FPÖ geworfen: "Brauche noch Zeit, nachzudenken"

Eine Veranlassung, das Facebook-Posting vom 20. April 2014 - den Stein des Anstoßes in der Causa - zu löschen, sah Huber am Sonntag nicht. Er habe den Eintrag "ohne Hintergedanken verfasst", hielt der 49-Jährige fest. Huber richtete in dem sozialen Netzwerk Glückwünsche "an jene, die heute Geburtstag haben" aus - Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 geborgen.

Niederösterreichs LHStv. Franz Schnabl ( SPÖ) bezeichnete die FPÖ im Zusammenhang mit der Causa Huber als "nicht regierungsfähig". Er forderte am Sonntag in einer Aussendung das Ende des Arbeitsübereinkommens von ÖVP und FPÖ in der Landesregierung. Die niederösterreichische Volkspartei begegnete diesem Appell gelassen. "Eine Woche vor der Wahl sollte man nicht jede Aussage auf die Waagschale werfen", teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage in Bezug auf die Forderung Schnabls mit.