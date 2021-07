"Homosexualität ist amoralisch": Wirbel um Stronach-Mandatar

Thomas Szekeres

Die Reaktionen darauf waren keineswegs positiv - der Wiener Ärztekammer-Präsidentetwa übt scharfe Kritik an Franz. In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief stieß er sich an dessen Äußerungen zur Armut, Kinderlosigkeit, Verhütung und vor allem zurfordert Franz auf, diese zurückzuziehen und sich öffentlich zu entschuldigen. Fürist das "empörend und inakzeptabel", denn übersetzt bedeute das, dassfür Franz eine angeborene Krankheit sei.

"Als Wissenschafter, Mediziner und Repräsentant der Ärztekammer fordere ich Sie auf, dieses Statement öffentlich zurückzunehmen", so Szekeres. "Ihre Aussagen wiegen umso schwerer, als Sie nunmehr nicht nur als Arzt, sondern auch als Abgeordneter zum Nationalrat eine besondere Verantwortung tragen. Ich ersuche Sie, in Ruhe zu reflektieren, was Sie formuliert haben, und sich öffentlich zu entschuldigen. Solche Aussagen dürfen in demokratischen Kulturen nicht unwidersprochen bleiben." Szekeres stellt sogar ein Disziplinarverfahren in den Raum.