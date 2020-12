Homeoffice-Regelung verzögert sich: Das sind die offenen Punkte

Deutschland beschließt bereits am Montag ein neues Homeoffice-Gesetz. In aller Kürze: Arbeitnehmer in Heimarbeit sollen dann Anspruch auf eine Steuerpauschale von 5 Euro am Tag und maximal 500 Euro im Jahr erhalten. Das Gesetz soll vorerst zwei Jahre gelten. Und Österreich?

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) hatte eigentlich einen Termin im März für eine "nachhaltige" Homeoffice-Regelung avisiert. Das soll nun schneller geschehen, wie sie bei der Präsentation der neuen Arbeitsmarktdaten am Dienstag betonte.

Der Ball liege bei den Sozialpartnern, mit denen man sich Mitte Dezember treffen und zu einem Ergebnis kommen wolle. Die Sozialpartner verhandeln derzeit. Es geht nicht nur um Details.