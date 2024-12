Die "Killerfrage“ aus dem Homeoffice und Frage der Vergaberichtlinie

Die Branche hat von den Corona-Jahren und dem Home Office-Trend nachhaltig profitiert, leidet aber – wie derzeit fast alle Industriezweige – unter der sinkenden Nachfrage und ebensolcher Konsumlaune: die Büromöbel-Branche. „Wir spüren wie viele, dass die Konjunktur in der Dachregion – Deutschland, Österreich und der Schweiz – schwächelt“, sagt Michael Fried, Geschäftsführer der BGO-Holding (Hali, Bene, Neudörfler). Das liege nicht unbedingt daran, dass der Kauf eines ergonomischen Stuhls für das Arbeiten zu Hause oftmals ein einmalige Angelegenheit ist. Und auch nicht daran, dass Homeoffice nicht der Weisheit letzter Schluss sei. „Die Killer-Frage an alle im Homeoffice ist immer: Kennen Sie jemanden, der von zu Hause aus Karriere gemacht hat? Da zeigt kaum jemand auf“, so Fried.