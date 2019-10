Holpriger Start für neue EU-Kommissionschefin von der Leyen

„Wer wird schneller aus der EU draußen sein – Großbritannien oder Sie?“, wurde Jean-Claude Juncker dieser Tage bei einem Interview gefragt. Da ließ der scheidende Präsident der EU-Kommission keinen Zweifel aufkommen: Es werde wohl er sein, antwortete Juncker.

Eigentlich hätte der 64-jährige Luxemburger sein Amt bereits am 1. November an seine Nachfolgerin übergeben sollen. Doch Ursula von der Leyen hat ihr Team noch nicht ganz beisammen – und das ist am wenigsten die Schuld der früheren deutschen Verteidigungsministerin. Doch die Optik ist getrübt für die erste Frau an der Spitze des mächtigsten Gremiums der EU, ihr Start fällt einigermaßen holprig aus.

Drei Kommissare fehlen der designierten EU-Kommissionschefin noch. Und dann braucht es noch einen vierten Namen, einen britischen. Dieser Kandidat muss zumindest noch so lange in der neuen Kommission mitarbeiten, bis das Vereinigte Königreich aus der EU austritt. Erst wenn alle 27 Kommissare (inklusive britischem) das Hearing im EU-Parlament erfolgreich hinter sich gebracht haben, können die selbstbewussten EU-Abgeordneten – voraussichtlich Ende November – ja oder nein zum gesamten Kommissionsteam sagen. Und dann könnte Ursula von der Leyen am 1. Dezember die EU-Staffel von Jean-Claude Juncker übernehmen.