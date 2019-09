Hofers Fieber: Rendi-Wagner erneuert Vorwurf an Kurz

Es ist eine der eigentümlicheren Debatten in diesem Wahlkampf: Im TV-Duell zwischen Pamela Rendi-Wagner und Sebastian Kurz warf die SPÖ-Chefin dem Ex-Kanzler vor, beim Wahlduell in der Vorwoche seinem Pressesprecher aufgetragen zu haben, die Medien über den Gesundheitszustand von FPÖ-Obmann Norbert Hofer zu informieren. Hofer trat damals mit mehr als 39 Grad Fieber zu den Diskussionen an. Für Rendi-Wagner der Beweis, dass Kurz ein Mann mit "zwei Gesichtern" ist.

"Es ist absurd", konterte Kurz die Attacke. Mit diesem Vorwurf toppe Rendi-Wagner sogar die Verschwörungstheorien mancher FPÖ-Politiker.

Tweet von Hofers Sprecher

Tatsächlich war es der Pressesprecher von Hofer, der in der Vorwoche noch während der Fernsehübertragung via Twitter wissen ließ, dass Hofer 39,4 Grad Fieber hatte. Einen Screenshot des Tweets teilte Kurz' Pressesprecher gestern, Mittwoch, auf Twitter.