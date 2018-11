Hofer zu Mindestsicherung: "Warten auf grünes Licht der Länder"

Gestern fand die Antisemitismus-Konferenz in Wien statt. Die FPÖ war auf Drängen der Kultusgemeinde nicht dabei. Sehen Sie noch Chancen, dass der Bann gebrochen wird?

Mir tut das sehr leid. Man kann nur durch eigene Taten beweisen, dass wir uns der großen Verantwortung, die wir auf Grund unserer Geschichte haben, auch bewusst sind. Ich weiß nicht, ob es Monate oder Jahre dauern wird. Aber wir werden beweisen, dass wir Freunde Israels und der jüdischen Glaubensgemeinschaft sind.

Trotz Heinz-Christian Straches Bemühen sind beim Gedenken des NS-Kriegshelden Walter Nowotny wieder einmal FPÖ-Politiker dabei gewesen. Sagt Ariel Muzicant nicht zu Recht, die FPÖ ist in diesem Punkt nicht glaubwürdig?

Wir können nur mit Taten beweisen, dass dem nicht so ist. Etwa, wenn man an die Restitutionszahlungen denkt, die in den letzten Jahren geleistet wurden. Auch das wurde unter einer blauen Regierungsbeteiligung beschlossen und wir werden weitere Maßnahmen setzen.