Ein Schuss vor den türkis-blauen Bug

Erst am Dienstag wurde im Sozialausschuss des EU-Parlaments mit großer Mehrheit die Indexierung von Sozialleistungen in Europa abgelehnt. Gleiche Leistung für gleiche Beiträge, so lautet das Prinzip, an dem in Europa festgehalten wird. Zwar stand nicht spezifisch das österreichische Modell der Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten in den EU-Oststaaten zur Abstimmung, aber das Votum ist dennoch unmissverständlich. Auch die EU-Kommission, der Europäische Gerichtshof und selbst ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas sagen, die österreichische Indexierung der Familienbeihilfe sei klar EU-rechtswidrig.