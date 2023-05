ÖVP-Granden attackieren Pröll für Kurz-Sager

Hörl: Kurz erfolgreich, Pröll nicht

Unterdessen meldete sich auch der wortgewaltige ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Tiroler Wirtschaftsbundchef Franz Hörl zu Wort. Er attackierte Pröll scharf. "Es braucht von Pröll weder Kritik an Mikl Leitner noch an Kurz", sagte Hörl zur APA. Anscheinend habe es sich nach Radlbrunn (Prölls Wohnort, Anm.) "nicht durchgesprochen, dass Sebastian Kurz vor eineinhalb Jahren die Politik verlassen hat". "Im Gegensatz zu Pröll, der ein Büro auf Steuerzahlerkosten hat und hauptberuflicher Möchtegern-Schatten-Landeshauptmann ist, ist Kurz erfolgreich unternehmerisch tätig und schafft Arbeitsplätze", griff Hörl den Parteifreund und ehemaligen Landeshauptmann frontal an.

Auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer meldete sich zu Wort, versuchte dabei aber zu kalmieren. "Ich schätze beide sehr", meinte er auf Journalistenanfrage. Pröll sei sein wichtigster Lehrer in Sachen Politik gewesen, auch als Ratgeber schätze er ihn. Kurz wiederum sei einer der erfolgreichsten Bundesparteiobleute der ÖVP gewesen. "Er hat sich aus dem politischen Leben zurückgezogen", so Nehammer. Was Kurz tue, sei sein gutes Recht: "Sich zu verteidigen, wenn er angegriffen wird - und das ist eigentlich alles."