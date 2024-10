Hochwasserhilfe: Brüssel lenkt im Streit um EU-Geld ein

500 Millionen Euro Hilfe für Österreichs Hochwasseropfer – und zwar schnell und direkt aus Brüssel. Das war die positive Botschaft, die die Bundesregierung zu verkünden hatte – und zwar auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes.

Die EU-Kommission habe Gelder frei gemacht, an die Österreich sonst nicht so schnell herangekommen wäre, erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Doch ist dem wirklich so? Das sorgt seit Tagen für eine heftige politische Debatte in Wien und auch in Brüssel. Die Gelder, die angeblich für die Flutkatastrophe in Österreich (aber auch in Tschechien und Polen) aus dem Boden gestampft worden waren, stellten sich plötzlich als Gelder heraus, die Österreich ohnehin zugestanden wären – und zwar als Teil der EU-Förderungen für regionale Entwicklung.