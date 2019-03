Hirndoping: Wann Leistungssteigerung im Beruf gefährlich wird

KURIER: Herr Professor, was passiert eigentlich genau bei Hirndoping? Siegfried Kasper: Unser Gehirn funktioniert durch den Wechsel von Erregung und Dämpfung der Nervenverbände, damit es nicht zu einer Übererregung kommt. Zwischen den Nervenbahnen vermitteln Neurotransmitter, das sind Botenstoffe. Die stärksten unter ihnen sind Noradrenalin und Dopamin. Wenn man nun bestimmte Substanzen nimmt, werden diese vermehrt ausgeschüttet. Dadurch funktioniert Kognition, also unsere geistige Fähigkeit, besser.

Welche Auswirkungen hat das auf die Persönlichkeit?

Man steuert in eine Art Parallelwelt. Normalerweise regeln soziale Kontakte und feinste Interaktionen, etwa Gesichtsregungen, unser Zusammenleben. Wer jedoch etwas einnimmt, um seine Leistung zu steigern, wird von diesen sozialen Kontakten abgeschnitten, weil er gereizter wird oder seine Umwelt sogar als unfähig ansieht. Man nimmt Nuancen nicht mehr wahr, die Affekte steigern sich, wegen Kleinigkeiten brüllt so jemand oft gleich los. Außerdem verlieren diese Menschen durch ihr Verhalten auch Kontakte und sind eigentlich sehr einsam. Häufig geht auch die Beziehung in Brüche. Das heißt, man schafft also ein größeres Arbeitspensum und man funktioniert, das psychosoziale Leben bricht aber weg. Dieses braucht der Mensch aber für ein gesundes Leben. Gesundheit ist die Einheit von Körper und Psychosozialem.

Wie erkennt jemand, dass er oder sie ein Problem hat? Wo beginnt die Gefahr?

Wenn man Leistung über die psychosoziale Gesundheit stellt, ist eine Grenze erreicht. Ich würde jedem in dieser Situation empfehlen, das Gespräch mit einem Psychologen oder Psychiater zu suchen. Oft liegt das Problem nicht bei einem selbst, sondern ist an anderen Punkten festzumachen. Noch deutlicher wird es, wenn man bereits körperliche und psychosoziale Schäden feststellt und trotzdem weitermacht und versucht, die Leistung zu steigern.

Welche leistungssteigernden Mittel sind wirklich gefährlich? Auch Kaffee wirkt ja für manche anregend.

Das ist immer von den Neurotransmittern abhängig. Es gibt leichte, mittlere und schwere Präparate. Kaffee ist für viele gut verträglich, aber bei manchen kann sogar er Angststörungen auslösen. Prinzipiell gilt aber, dass man kein verschreibungspflichtiges Präparat einnehmen sollte, ohne dass zuvor eine Diagnose gestellt wurde und ohne, dass eine Erkrankung oder Mangelfunktion vorliegt. Selbstverständlich soll man keine Suchtstoffe konsumieren, egal ob es sich um Medikamente handelt oder nicht. Viele der sogenannten Partydrogen sind außerdem nicht dazu geeignet, die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern.