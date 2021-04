Hilfe beim Sterben: Wo die ÖVP ihre roten Linien zieht

In den Gesprächen wurde der „Death with Dignity Act“ (zu Deutsch: Sterben in Würde) im US-Bundesstaat Oregon als mögliches Modell genannt: In Oregon darf ein Arzt ein tödliches Medikament verschreiben.

Infrage kommen aber nur Patienten, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, die binnen sechs Monaten zum Tod führen würde. Die Diagnose muss der Arzt des Betroffenen mit einem unabhängigen Kollegen stellen, zudem muss er über Alternativen aufklären.

Falls Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Patienten aufkommen, braucht es ein psychologisches Gutachten. Den schriftlichen Antrag müssen zwei Zeugen unterschreiben, und zwischen zwei mündlichen Anträgen muss eine Bedenkzeit von 15 Tagen eingehalten werden.