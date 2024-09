Kärntner SPÖ wirbt mit "Herzblatt"-Susi für Babler

Es ist ein Weilchen her, dass Austro-Popper Rainhard Fendrich eine Sendung namens Herzblatt moderiert hat. 2005 wurde die Show, in der Singles blind miteinander verkuppelt wurden, eingestellt. Die Moderatoren haben mehrfach gewechselt. Vor Fendrich moderierte TV-Legende Rudi Carrell , nach dem österreichischen Sänger waren unter anderem Christian Clerici und Jörg Pilawa engagiert.

Die Frau mit der sonoren Stimme wurde durch Herzblatt im deutschsprachigem Raum bekannt. Ihre Leistung: Sie fasste die Eigenschaften der Kandidatinnen und Kandidaten in pfiffigen Kurz-Kommentaren zusammen, ehe sich diese blind entscheiden mussten.

In dem für „Herzblatt“ typischen Ton und Timbre preist Müller die Vorzüge von Andreas Babler. Nur der SPÖ-Chef garantiere eine „leistbare Miete“, „faire Arbeitszeiten“ und „einen Arzttermin, bevor es zu spät ist“. Andere Parteien oder Kandidaten werden in dem 21-Sekunden-Spot, der gerade in den Sozialen Medien ausgespielt wird, nicht erwähnt.

Der ORF will die Herzblatt-Show nun übrigens reaktivieren.