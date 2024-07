ORF reanimiert Datingshow "Herzblatt" und lädt zu einem Roadtrip

Der ORF reanimiert das Kuppelformat „Herzblatt“. Die Sendung soll 2025 im Rahmen von neun Folgen auf ORF 1 als „Herzblatt Taxi“ neu entwickelt auferstehen, bereits ab Herbst 2024 wird gedreht. Dabei werden die Kandidatinnen und Kandidaten von Gastgeberin und Ö3-Moderatorin Tina Ritschl in einem E-Bus durch Österreich gefahren und suchen einige der schönsten Orte aller Bundesländer auf, hieß es in einer Aussendung.

Langzeit-Realityshow-Beobachter könnten Echos der ORF-Ur-Erfolgsshow "Taxi Orange" vermuten - eine Inspirationsquelle dürfte aber auch die erfolgreiche US-Datingshow "Love Is Blind" gewesen sein, von der das Format den Überraschungseffekt übernimmt: Drei Dating-Partnerinnen oder -Partner nehmen nämlich im hinteren Teil des Busses Platz und sind durch eine Trennwand von dem Kandidaten oder der Kandidatin im Vorderbereich getrennt. Sie können einander aber hören und durch eine Öffnung in der Wand Gegenstände übergeben.

Gespräche, persönliche Antworten und unterhaltsame Aufgaben sollen klären, wo die Funken sprühen. Mögliche Fragen seien etwa "An welchen Seriencharakter erinnere ich dich?", heißt es in der Aussendung. Eine mögliche "Challenge" sei die Erstellung einer Playlist, die etwas über den Kandidaten oder die Kandidatin aussage. Während der Fahrt haben die Kandidat:innen so die Chance, ihr Herzblatt von sich zu überzeugen.

Am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden, auf die ein Date in romantischer Kulisse folgt.

Bewerbungen sind ab sofort unter https://tv.orf.at/herzblatttaxi möglich.