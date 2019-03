"Herzblatt"-Georg aus Wien spielt AK-Hackler

AK: "Echte Arbeit"

Auf dem AK-Werbeplakat stellt Dinhobl einen Arbeiter vom Verbund dar. Das Shooting fand im Kraftwerk Freudenau an der Donau statt. Die AK hatte für die Kampagne, die zur Beteiligung an der laufenden AK-Wahl in diesem Frühjahr aufruft, die Wiener Agentur We Love\ TBWA beauftragt.

In sozialen Medien sah sich die AK auch mit Kritik konfrontiert, warum man keinen echten Hackler fotografieren ließ. „Auch Schauspielen ist echte Arbeit. Drehs und Fotoshootings sind anstrengend und manchmal sehr hektisch. Außerdem wollen wir, dass sich unsere Protagonisten vor der Kamera wohlfühlen“, heißt es dazu aus der AK auf KURIER-Anfrage. Entgegen anderslautenden Gerüchten habe man auch schon vorab von Dinhobls legendärem „ Herzblatt“-Auftritt gewusst, versichert man.

Showreel von Georg Dinhobl