Herbstferien bieten „eine Woche zum Durchatmen“

An höheren Schulen gibt es fünf, an Pflichtschulen vier schulautonome Tage. Fällt der 26. Oktober auf einen Sonntag, müssen drei schulautonome Tage für die Herbstferien verbraucht werden. Dann bleibt den Pflichtschulen nur einer übrig. Um in diesen Jahren trotzdem

die Zwickeltage zu Fronleichnam und Christi Himmelfahrt überbrücken zu können, können die Länder einen zusätzlichen Tag gewähren.

In Vorarlberg funktioniert dieses Modell seit 2004 unumstritten und soll nun auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Die SPÖ hat Zustimmung signalisiert.