Kickl verlangte 2015 noch Schließung des Saudi-Zentrums

Damals forderten SPÖ, Grüne und FPÖ die Schließung des Abdullah-Zentrums. Der damalige Bundespräsident Heinz Fischer plädierte für Abwarten, was dem ehemaligen FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl gar nicht passte. Kickl zeigte sich „sehr verwundert“ über den Bundespräsidenten beim Vorgehen mit dem umstrittenen Dialogzentrum. „Worauf möchte der Bundespräsident noch warten, und was will Fischer denn genau evaluieren? Das Ergebnis der Auspeitschungen oder die Zahl der Köpfungen? Wenn Saudi-Arabien als Hauptgeldgeber für das Zentrum im eigenen Land nicht auf religiösen Dialog setzt, sondern diesen sogar unterdrückt, dann braucht man nicht mehr lange zu warten, sondern muss das Zentrum sofort schließen“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär in einer Aussendung.

Kneissl will "allerletzten Versuch"

Jetzt gilt in der FPÖ, was Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) sagt und plant. Sie zeigte dem Zentrum die „dunkelgelbe Karte“ und will vorerst noch keine Schritte, die zu einem Aus für das KAICIID in Wien führen. Sie präferiert einen „allerletzten Versuch im Sinne von Ihr müsst euch reformieren“, erklärte sie am Donnerstag in der Fragestunde des Nationalrats.

2015 seien ja Reformen vereinbart worden, bei deren Umsetzung bisher jedoch sehr wenig weiter gegangen sei. Dies müsse sich ändern, sprach Kneissl von einer wesentlichen letzten Aufforderung. Komme es nicht zur vollen Umsetzung der Reformen, „werden wir uns weitere Schritte vorbehalten“. Jedenfalls werde man im Gleichklang mit Spanien vorgehen, das ja ebenfalls zu den Gründerländern des Zentrums zählt. Neben Spanien gehören auch der Vatikan, Österreich und Saudi-Arabien zu den Gründern.

Nach den jüngsten Erkenntnissen im Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi, ist der Ruf nach Schließung des Zentrum wieder lauter geworden. Am Donnerstag haben SPÖ und die Liste Pilz diesbezügliche Anträge im Parlament gestellt.