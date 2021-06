Herbert Kickl: "Parteiobmann, gerne auch rechts"

Dazwischen streut Kickl – und das ist neu beim sonst seine Privatsphäre so schützenden Politiker – Persönliches. Um um die Gunst der Delegierten zu werben. Und, um sein Image um eine Facette zu erweitern. „Ich komme aus kleinen Verhältnissen. Ich bin aufgewachsen in einer Arbeitersiedlung in Radenthein“, mimt Kickl den Erzähler seiner Lebensgeschichte. „Einfache Leute sind einfach, aber sie sind nicht dumm.“ Gelernt hat der Philosophiestudent ohne Abschluss von einem, der an diesem Tag allgegenwärtig ist.

Während Heinz-Christian Strache oder das Ibiza-Video mit keiner Silbe erwähnt werden – lieber ist von „Betriebsunfall“ die Rede – ist „ein gewisser Jörg Haider“ am Parteitag omnipräsent.

Haider als "strenger Lehrmeister"

Kickls „strenger Lehrmeister“ ist auf der FPÖ-Zeitschrift Zur Zeit in schwarz-weiß, nebst Kickls farbigem Konterfei zu sehen. „Die Freiheit, die wir meinen“ ist auf der Bühne zu lesen und nimmt Anleihe an Haiders Buch „Freiheit, die ich meine“. Die FPÖ will Haiders Kurs unter Kickl nun fortsetzen, wieder für „Freiheit, Heimat, Gerechtigkeit, Sicherheit und Arbeit“ stehen.

Auflehnen werde man sich gegen die „bel etage“, die Haider „die da oben“ genannt hat. Vorgehen werde man gegen den „Gesundheitskommunismus“, dem ein „Ökokommunismus“ folgen werde, so Kickl, der gegen Klima- und für eine rechte Asyl-Politik einstehen will.

Übergabe in "Freundschaft und Stärke"

Sein Vorgänger, Norbert Hofer, zeigt sich zum Abschied versöhnlich. Denn eines habe ihn an der FPÖ immer gestört. Während andere Parteien Bilder ihrer ehemaligen Obleute aufhängen, „sind bei uns die Obleute immer gegangen oder wurden hinausgeworfen. Das hat sich diesmal geändert. Wir übergeben die Obmannschaft in Freundschaft, Einigkeit und Stärke“, lässt Hofer die Delegierten, aber vor allem die Öffentlichkeit, wissen. Umgekehrt legt Kickl dem Dritten Nationalratspräsidenten Hofer nahe, noch einmal für die Hofburg zu kandidieren. Er sei schließlich aus der Wahl 2016 als „Bundespräsident der Herzen“ hervorgegangen.

Ob und wie gut der Kickl-Kurs bei den Wählern ankommt, darauf wird man bald eine klare Antwort haben. Am 26. September wählt Oberösterreich einen neuen Landtag. Mit seiner heutigen Rede hat Spitzenkandidat Haimbuchner versucht, Personaldebatten tunlichst aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Offen ist aber, ob die ÖVP unter Landeshauptmann Thomas Stelzer im Land nochmals eine Koalition mit den Blauen unter Kapitän Kickl eingehen würde.