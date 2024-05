Kickl lieber auf Bergtour, statt als Zeuge im U-Ausschuss

Immerhin kommt am Dienstag Kickls einstiger Kabinettschef sowie ein in Ungnade gefallener ehemaliger Grazer Blauer.

So hatte der Obmann der Freiheitlichen, Herbert Kickl , für seine bereits zweite Befragung mit Verweis auf eine Bergtour abgewinkt. Ebenso dessen ehemaliger Geschäftspartner in der Werbeagentur Ideenschmiede, Thomas Sila .

Kickls Kabinettschef als Zeuge

Die Vorgänge in der Grazer FPÖ interessieren vorrangig die ÖVP, auch wenn Fragen dazu mit Verweis auf den Untersuchungsgegenstand bereits nicht zugelassen, Akten nicht geliefert worden waren. Alexis Pascuttini, der nach seinem Rauswurf aus der Partei einen eigenen Gemeinderatsklub gegründet hatte, will aber laut eigenen Aussagen alle Fragen beantworten, was ihm auch zusteht.