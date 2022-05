"Fest der Freude" am Wiener Heldenplatz

Zwei Jahre lang musste das "Fest der Freude" anlässlich des Jahrestags der Befreiung Österreichs wegen der Corona-Pandemie in den virtuellen Raum ausweichen. Erst an diesem Sonntagabend konnte man sich wieder in Präsenz am Wiener Heldenplatz zusammenfinden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Festrede auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, Friede und Freiheit müssten immer weiter erkämpft, gehütet und bewahrt werden.

Seit 2013 findet das "Fest der Freude", organisiert vom Mauthausen-Komitee, statt. Es war letztlich eine Reaktion auf das höchst umstrittene Burschenschafter-Gedenken anlässlich des Weltkriegs-Endes in Österreich, das die Berichterstattung über viele Jahre am 8. Mai mit geprägt hatte. Partner waren von Beginn an die Wiener Symphoniker, die geleitet vom israelischen Dirigenten Lahav Shani am Sonntag Werke von Richard Strauss, Krzysztof Penderecki und Sergej Rachmaninow spielten. Gesangsbeiträge kamen von der israelischen Sopranistin Chen Reiss. Die Wiener Philharmoniker hatten das Gedenken der Regierung zu Mittag begleitet.

Van der Bellen meinte, in die Freude um das Fest mische sich heuer wieder ein Gefühl der Trauer. Nicht weit weg, in der Ukraine, herrsche in Europa wieder ein Krieg, ein albtraumhafter Schrecken. Unser aller Menschenpflicht sei es, die Augen hier nicht zu verschließen und zu helfen.