Heißer Stuhl: Wer folgt auf Justiz-Sektionschef Pilnacek?

In Justizkreisen wird der Name Carmen Prior ventiliert - obwohl freilich noch offen ist, ob sie sich überhaupt bewerben wird. Die leitende Staatsanwältin ist als Legistin in Pilnaceks Sektion tätig. Vorher war sie bei der WKStA und soll einen kritisch-konstruktiven Zugang haben. Im Vorjahr leitete Prior eine Arbeitsgruppe zum Thema Verfahrensbeschleunigung. Sie kennt also die Ermittlungspraxis und findet sich in den Strukturen des Ministeriums zurecht, heißt es. Kollegen beschreiben sie als „imposante Persönlichkeit“.

Neben Prior wird Erich Mayer genannt, ebenfalls Ex-Korruptionsstaatsanwalt. Er wurde 2015 unter Minister Wolfgang Brandstetter Generaldirektor für Strafvollzug und wechselte 2019 zur Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Außerdem genannt: Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien und als solcher intern recht angesehen. Allerdings war er wiederholt in Streit mit der WKStA involviert.

Fraglich, ob Ministerin Zadić einen der Streithähne an einen so exponierten Posten setzt. Aus diesem Grund dürfte auch WKStA-Chefin Ilse Vrabl-Sanda, die sich Gerüchten zufolge dafür interessiert, ausfallen.

Für die Sektionsteilung braucht es übrigens eine Gesetzesänderung, damit alle Sektionschefs auf der gleichen Gehaltsstufe sind, wird dem KURIER im Beamtenministerium von Vizekanzler Werner Kogler bestätigt. Die Grünen brauchen für das Gesetz die Zustimmung der ÖVP.