Heinz Fischer: "Würde mich sofort impfen lassen"

Da brauchen Sie gar nicht mich als Zeugen, der das feststellt. Jeder weiß, dass diese Aussagen nicht mit der Realität übereinstimmend waren.

Wie hätte die Regierung kommunizieren sollen? Hätte die Regierung gewarnt, wäre möglicherweise wieder der Vorwurf der Angstmache im Raum gestanden.

Zwischen Angst- oder gar Panikmachen und ohne wirklich plausiblen Grund etwas ankündigen, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht ankündigen kann, weil man es nicht wissen kann – dazwischen existiert doch eine große Bandbreite. Wir sollten künftig bemüht sein, uns innerhalb dieser Bandbreite zu bewegen. Weil weder Panikmache noch vorzeitig unreflektierter Optimismus in dieser Situation hilft. Realismus ist das, was wir brauchen, und der Zusammenhalt ist sehr wichtig.

Vor rund 17 Monaten war Bundespräsident Alexander Van der Bellen aufgrund der Verfassung in der Ibiza-Krise der bestimmende Akteur. In der Corona-Krise ist es sehr still um ihn geworden. Wäre nicht jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, eine große Rede zu halten, damit der Zusammenhalt wieder aufflammt?

Eine große Rede, wenn sie glückt und man auch den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann nicht schaden. Aber das lässt sich nicht erzwingen. Man kann nicht sagen: Jetzt habe ich schon länger nichts mehr gesagt, jetzt kommt die große Rede. Sie muss ja auch vor einem gewissen Hintergrund und in einer Situation, wo eine Weichenstellung erforderlich ist, gehalten werden. Momentan haben wir die Mühen der Ebenen. Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen, die man richtig dosieren und aufeinander abstimmen muss. Da kann sich der Bundespräsident durchaus noch Zeit lassen, wenn er glaubt, dass man in der Öffentlichkeit ein großes Rufzeichen setzen muss.