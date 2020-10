Van der Bellen steuert Drohne durch die Hofburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt auch am heurigen Nationalfeiertag in die Hofburg, freilich pandemie-bedingt nur virtuell. Besichtigt wird dieses Jahr aus der Drohnenperspektive: "So haben Sie die Hofburg noch nie gesehen", verspricht das Staatsoberhaupt und hat damit wohl recht. Denn der Flug durch die alt ehrwürdigen Gemäuer passiert etwa auch Dach und Keller des Gebäudes: