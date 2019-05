Heinz-Christian Strache: Aufstieg und Fall des HC-Man

Solange ich nicht tot bin, hab’ ich die nächsten 20 Jahr noch das Sagen.“ Das sagt Heinz-Christian Strache am 24. Juli 2017 auf Ibiza, seiner präferierten Urlaubsinsel. In den Mittagsstunden des 18. Mai 2019 ist seine Zeit abgelaufen. Der bis dato längst dienende Parteichef tritt nach 14 Jahren von allen Ämtern zurück. Am Zenit seiner politischen Laufbahn als Vizekanzler und Parteichef. „Endlich angekommen“, wie Weggefährten sagen, in seiner zweiten Ehe mit Philippa und Sohn Hendrik, der am heurigen Neujahrstag zur Welt kam.