Heimische Instagram-Politik: Heile Welt statt Bad News

Aber: Kommt das beim Wähler an? Jein – jedenfalls nicht alles, was die Regierung macht. „Das Potenzial von bewegten Bildern, Gifs und Storys wird in Österreich noch nicht ausgeschöpft“, so Groß. Den FPÖ-Accounts mangle es noch Interaktion, so Pick. „Die Heimat von Strache und Hofer ist und bleibt Facebook“.

Kurz mache seine Sache gut, so Pick und Groß unisono – ihm folgen 37.800 Menschen. (zum Vergleich: Angela Merkel 521.000). „Kurz’ Fotos auf Instagram sind immer gut gewählt, er ist stets der Handelnde“, sagt Pick. Egal, ob mit Kanzlerin Merkel, Schwarzenegger oder mit seiner Sitznachbarin in der Economy Class, der Kanzler hält am Foto immer das Heft in der Hand. „So erklärt er sogar dem Papst die Welt. Und das zahlt auf sein staatsmännisches Image ein.“