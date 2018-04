retouchierenwiekurz: Des Kanzlers Photoshopdebakel wird zum Netzhit

"Message Control" lautet das neue Zauberwort der Bundesregierung. Nach außen sollte nur dringen, was auch offiziell kommuniziert wird. Kein Streit, keine Meinungsverschiedenheit - und auch keine unliebsamen Bilder dürfen das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das Social-Media-Team der Vorarlberger ÖVP nahm es mit dieser neuen Direktive offenbar ganz genau. Wie Kurier.at berichtete, wurde ein unliebsamer Bildhintergrund bei einem Treffen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Markus Wallner kurzerhand ausgetauscht. Photoshop macht's möglich. Und so gab's statt einer rauchenden Oma mitten in der Debatte um Nichtraucherschutz eine schöne - ganz dem alten ÖVP-Idyll entsprechende - Alpenlandschaft zu sehen.

Die kuriose Aktion sorgte auf Twitter umgehend für zahlreiche Neuinterpretationen türkiser "Message Control". Unter dem Hashtag #retouchierenwiekurz wurden Dutzende Neubearbeitungen hochgeladen. Hier eine kleine Auswahl: